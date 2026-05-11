Stigao je Leonardo i za prvih 24 sata dobio više od pola miliona lajkova.

Toliko prijatelja, saradnika, rođaka, naposletku fanova je istaklo da im se sviđa poruka Dilete Leote kojom je, zajedno sa suprugom Lorisom Karijusom, objavila da se porodila 9. maja 2026. Srećni roditelji su pozirali na krevetu s bebom u maminom naručju i dvoipogodišnjom ćerkicom Arijom u tatinom krilu.

„Leonardo“, napisala je 34-godišnja Sicilijanka uz fotografiju na Instagramu.

Italijanska sportska novinarka, kod koje na ispovedi bio transfer-guru, tako nije ispunila želju svekrvi po pitanju imena.

- Filipo, kao moj deda? Ili Lukas? Jedno od nemačkih imena koje moja svekrva predlaže. Ona ima svoju listu, ja sam napravila svoju, nije lako pronaći ime koje nije previše zahtevno - rekla je Dileta nedavno.

Leonardo je izvedeno od latinskog „leo“, što znači lav, dok bi na nemačkom ime glasilo Leonhard, a predstavlja osobu koja je jaka kao lav.

Prva među nekoliko lepih zvezda platforme DAZN i golman Šalkea koji je, razume se, propustio gostovanje Nirnbergu - i bolje, pukli su 3:0 - u decembru su obnarodovali da čekaju drugo dete.

Leota i Karijus se zabavljaju od oktobra 2022, a vezu su obelodanili u novogodišnjoj noći na prelasku u 2023.

Dileta je u poodmakloj trudnoći pričala o planovima za ovo leto i isticala želju da bude spremna za Mundijal. I biće, eto.