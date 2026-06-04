Hiton (40) je treći golman Mančester junajteda iza Sena Lamensa i Altaja Bajindira, a u karijeri je branio na samo tri utakmice za klub sa Old traforda. On je ponikao u omladinskoj akademiji Mančester junajteda, a potom je bio na pozajmicama u Svindonu, Antverpenu, Kardifu, Kvins Park Rendžersu, Ročdejlu i Vikombu.



Hiton je 2010. raskinuo ugovor sa klubom sa Old traforda, a zatim je branio za Kardif, Bristol, Barni i Aston Vilu da bi se 2021. godine vratio u Mančester junajted.



-Velika je čast da nastavim da predstavljam Mančester junajted. Veoma sam uzbuđen što ću da odigram svoju ulogu u napretku našeg tima i da pomognem ekipi da se bori za najveće trofeje - rekao je Hiton, preneo je sajt kluba.