Bivši teniski broj jedan, Ana Ivanović, nalazi se u Parizu, gde se ponovo vratila svojoj velikoj ljubavi - tenisu.

Srpkinja je igrala na turniru legendi na Rolan Garosu.

Nekadašnja srpska teniserka Ana Ivanović i Francuskinja Tatjana Golovin poražene su danas u Parizu od Čehinje Lucije Šafaržove i Martine Hingis iz Švajcarske 6:4, 6:3 u meču legendi na Rolan Garosu.



Meč je traja 61 minut.



Ivanović (38) je završila profesionalnu karijeru 2016. godine. Ona je u karijeri osvojila 15 titula, među kojima i jedan grend slem trofej - Rolan Garos 2008. godine.