Evropska fudbalska unija donela je odluku da izbaci azerbejdžanski Turan Tovuz iz naredne sezone Lige konferencija zbog povezanosti sa slučajem nameštanja utakmica iz prošlosti.

UEFA je nemilosrdna kada su nameštanja mečeva u pitanju, pa je tako doneta odluka da se izbaci azerbejdžanski Turan Tovuz iz naredne sezone Lige konferencija zbog pokušaja nameštanja utakmica.

Klub iz Azerbejdžana potvrdio je da će pokušati da ospori ovu odluku i da će se žaliti Sudu za sportsku arbitražu (CAS), koji predstavlja najvišu instancu za rešavanje sportskih sporova.

Turan Tovuz je prošle sezone zauzeo treće mesto u šampionatu te zemlje, te je tako izborio plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencija. Ali, umesto utakmica u evropskom takmičenju, klub će sada voditi pravnu bitku sa UEFA.

Žreb za drugo kolo kvalifikacija zakazan je za dve sedmice, dok su prve utakmice planirane za 23. jul.

Podsetimo, UEFA u svojim pravilima jasno navodi da klubovi koji žele da nastupaju u evropskim takmičenjima ne smeju da budu direktno ili indirektno povezani sa nameštanjem domaćih ili međunarodnih utakmica tokom prethodnih deset godina.

Upravo se na toj odredbi zasniva odluka evropske kuće fudbala. Naime, Turan Tovuz je priznao da je čak sedmorici njegovih fudbalera još 2019. Fudbalski savez Azerbejdžana izrekao suspenzije zbog umešanosti u nameštanje mečeva.

Zbog toga je UEFA procenila da klub ne ispunjava uslove za učešće u evropskim takmičenjima, pa je usledila najstroža moguća kazna, isključenje iz narednog izdanja Lige konferencija.

Ostaje da se vidi da li će žalba pred Sudom za sportsku arbitražu promeniti odluku i omogućiti Turanu da ipak nastupi na evropskoj sceni naredne sezone.