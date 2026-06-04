Komesar košarkaške NBA lige Adam Silver izjavio je da očekuje da će NBA Evropa startovati od sezone 2027/2028, preneo je "ESPN".

-Veoma smo blizu plana koji smo zacrtali. Nadamo se i očekujemo da ta liga u Evropi počne u sezoni 2027/2028. Na dobrom smo putu. Konačne ponude zainteresovanih franšiza trebalo bi da nam budu dostavljene krajem juna. Videli smo rekordno interesovanje i veoma smo uzbuđeni zbog mogućnosti koja nam se pruža i saradnje sa FIBA - rekao je Silver na konferenciji za medije u San Antoniju.

Američki mediji navode da bi NBA Evropa trebalo da ima 16 klubova.

-Planiramo da pokrenemo ligu sa 16 timova. Biće 12 stalnih franšiza, a postoji mogućnost da, iskreno, bilo koji klub iz Evrope igra za preostala četiri mesta. To je struktura lige o kojoj razgovaramo sa potencijalnim franšizama. To su neke franšize koje već igraju u Evropi, a postoje grupe koje žele da pokrenu timove u gradovima u kojima košarka nije na najvišem nivou. Razgovori sa Evroligom su u toku. Nadamo se da možemo da pronađemo način da integrišemo naše operacije sa Evroligom, ali mi ćemo nastaviti dalje u svakom slučaju - dodao je komesar NBA lige.

Silver je govorio i o proširenju NBA lige u Sjedinjenim Američkim Državama.

-Planovi za proširenje NBA lige su u toku, a konačna odluka će biti doneta do kraja ove godine. Mislim da svi znaju da smo fokusirani na franšize u Sijetlu i Las Vegasu. Postoji više grupa koje su zainteresovane za oba grada. U toku su razgovori sa njima. Rekli smo zainteresovanim stranama da očekujemo da će naš Upravni odbor da donese konačnu odluku do kraja godine - rekao je Silver.

Američki mediji navode da bi nove franšize u SAD mogle da se priključe NBA ligi od sezone 2028/2029.