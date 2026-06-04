U saopštenju kluba iz Napulja se dodaje da su raskinuti ugovori i sa članovima stručnog štaba.



-Zahvaljujemo se treneru i njegovom stručnom štabu na odličnom radu i želimo im sve najbolje u budućnosti i predstojećim profesionalnim izazovima - navodi se na zvaničnom sajtu Napolija.



Italijanski mediji podsećaju da je Konte 24. maja posle utakmice poslednjeg, 38. kola Serije A protiv Udinezea najavio da će da napusti klub iz Napulja.



Fudbaleri Napolija su sezonu u Seriji A završili na drugom mestu na tabeli sa 11 bodova manje od šampiona Intera.



Konte (56) je preuzeo Napoli u junu 2024. godine, a sa klubom iz Napulja osvojio je titulu u Seriji A i Superkup Italije. On je jedan od kandidata za novog selektora reprezentacije Italije.



Italijanski mediji navode da bi novi trener Napolija trebalo da bude Masimilijano Alegri, koji je pre 10 dana dobio otkaz u Milanu.