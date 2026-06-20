Vanja Milinković-Savić više nije u planovima Napolija.

Srpski golman je imao odličnu sezonu u Seriji A, ali će ga klub najverovatnije staviti na transfer listu.

Vanja je u Napoli stigao prošlog leta nakon sjajnih partija u Torinu na insistiranje tadašnjeg trenera Antonija Kontea. Međutim, temperamentni stručnjak je po završetku ove takmičarske godine napustio klub. Umesto njega je došao Masimilijano Alegri, što je dovelo do toga da 29-godišnji čuvar mreže više ne bude prva opcija.

Sve je izvesnije da će doći do rastanka, ali Milinković-Savić ne bi trebalo da ima problema oko novog angažmana, pošto su pojedini klubovi za njega pokazali interesovanje.