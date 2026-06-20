Bivši argentinski fudbaler, a sada trener kluba Universidad de Čile, Fernando Gago, doživeo je srčani udar odmah posle utakmice protiv O'Higinsa koja je odigrana juče.

On je podvrgnut hitnoj operaciji u glavnom gradu Čilea, Santijagu, zbog kardiovaskularnih problema, a na svu sreću, sada se nalazi u dobrom opštem stanju, saopštio je njegov klub.

- Obaveštavamo javnost da je naš trener Fernando Gago prošao niz kardiovaskularnih testova i da neće voditi trening danas. On je u dobrom zdravstvenom stanju i nalazi se pod nadzorom medicinskog tima - saopštio je klub Universidad de Čile.

Gago će propustiti određen broj utakmica, a menjaće ga njegov pomoćnik Fabrisio Koloćini.

Argentinac je karijeru počeo u Boki Juniors, a kasnije je nastupao za Real Madrid, Romu i Valensiju.