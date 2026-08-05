Atletiko Madrid nastavlja odiseju sa Dijegom Simeoneom na klupi i petnaestu godinu zaredom.

Argentinac je ubedljivo najdugovečniji trener nekog kluba u ligama petice, a Jorgandžije će uoči početka Primere, brusiti formu u Južnoj Koreji, gde će se sastati sa Mančester sitijem.

Simeone je odlučio da na put povede 26 igrača, a među njima se nalazi i srpski defanzivac Aleksa Purić. Dete Partizana je već nekoliko godina u Španiji, a prethodne sezone je čak i debitovao za Atletiko Madrid, dok je dragocene minute skupljao u B timu.

Momak rođen 2003. godine je iz Humske otišao pre tri godine u španski Ferol i samo posle jedne sezone promenio sredinu i stigao na Vandu.