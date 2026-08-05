Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Hapoel Ber Ševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona rezultatom 1:0.

Utakmica je odigrana u mađarskom Sombatheju, a Zvezdi je pobeda imperativ ukoliko želi da se plasira u plej-of kvalifikacija za elitno takmičenje.

Ulog je izuzetno veliki, jer bi prolazak u narednu rundu kvalifikacija Zvezdi doneo priliku da se bori za mesto u elitnom evropskom takmičenju, ali i garantovao nastup u grupnoj fazi Lige Evrope čak i u slučaju neuspeha u plej-ofu.

Uoči ovog susreta Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je i imena arbitara koji će deliti pravdu na stadionu "Rajko Mitić".

Glavni sudija biće 37-godišnji Šveđanin Glen Niberg, jedan od iskusnijih arbitara sa UEFA liste. Njegovi pomoćnici na aut-linijama biće Mahbod Beigi i Andreas Sederkvist, takođe iz Švedske, dok je za četvrtog sudiju određen Oskar Džonson.

Za upotrebu VAR tehnologije biće zadužen holandski sudijski tim. Glavni VAR sudija biće Pol van Bekel, dok će njegov asistent biti Ričard Martens.