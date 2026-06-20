Pionirska selekcija KK Crvena zvezda doživela je udarac pošto je još jedan mladi talentovan košarkaš napustio Mali Kalemegdan.

Posle odlaska Aleksandra Zunzurovskog i prelaska u Partizan, iz Zvezde odlazi i najveći talenat generacije i momak od kog se previše očekivalo - Dimitrije Purtić, a u pitanju je Aris.

Dimitiju i njegovoj sestri plaćeno je školovanje, u elitnoj školi u Solunu, prema pisanju domaćih medija.

Najverovatnije će dobiti i grčko državljanstvo, pa bi uskoro mogao i da zaigra za reprezentaciju ove zemlje.

Dimitrije Purtić je nedavno bio heroj Crvene zvezde i doneo im je titulu, a poneo je i nagradu za MVP-ja finalnog turnira.

On je postigao 33 poena i imao je po sedam skokova i asistencija, te šest ukradenih lopti u finalnoj utakmici. Od njega je bio bolji samo Zunzurovski sa 34 poena.