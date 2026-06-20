Brazilski košarkaš, Jago dos Santos, vratio se u domovinu i ponovo će nositi dres Flamenga, čime je i zvanično potvrđen njegov povratak u klub za koji je već igrao od 2020. do 2022. godine. Nakon četiri sezone u Evropi, plejmejker nastavlja karijeru u Brazilu.

Dos Santos iza sebe ima period u kojem je nastupao i za Crvenu zvezdu, gde je 2024. godine poneo MVP titulu u finalnoj seriji ABA lige. Nakon epizode u Beogradu, proteklu sezonu je završio u Virtusu iz Bolonje, uz kratku i promenljivu ulogu tokom takmičarske godine.

Povratak u Flamengo dolazi nakon uspešnih ranijih perioda u Brazilu, gde je osvajao FIBA Ligu šampiona Amerika i FIBA Interkontinentalni kup, uz dve titule prvaka Brazila. Lokalni mediji navode da je novi ugovor među najvrednijima u istoriji brazilske košarke, iako finansijski detalji nisu objavljeni.