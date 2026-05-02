Privukao ga je projekat Virtusa, koji mu je ponudio priliku za novi početak.

Brazilac je okončao period u crveno-belom dresu koji je trajao gotovo tri godine, i ubrzo pronašao novi angažman kod srpskog stručnjaka Nenada Jakovljevića.

-Došao sam ovde jer imam dobre prijatelje u timu, trener me poznaje i sviđa mi se način na koji igraju. Pokušaću da unapredim sebe i Virtus. Moj cilj je da vidim saigrače srećne dok igraju sa mnom, to je jedan od glavnih zadataka plejmejkera. Odmah sam primetio energiju među njima, to mi se sviđa - rekao je omaleni organizator igre za lokalni Corriere dello Sport.

Nekadašnji igrač Ulma smatra da pritisak pravi dijamante, ali na Čizmi je sredina definitivno mirnija nego u Srbiji.

-Volim da osećam pritisak, kada on postoji moraš da budeš fokusiran i daš sve od sebe. Upoznat sam sa istorijom kluba i željom da se osvajaju trofeju, zbog toga sam ovde.

Dos Santos je za Zvezdu odigrao 87 evroligaških utakmica, uz proseke od 6,1 poena, 1,4 skoka i 3,2 asistencije i slabe procente šuta (38% iz igre). Iza njega je čudna sezona, u kojoj mu se tim sa Kalemegdana dva puta zahvalio na saradnji.

Virtus dva kola pre kraja ligaškog dela prvenstva Italije zauzima prvo mesto sa skorom 21-5, što je trijumf više od drugoplasirane Breše. Nije daleko ni Armani (19-7), a na četvrtoj poziciji nalazi se Venecija (18-8).