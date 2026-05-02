Prvi put u istoriji Evrolige u svim mečevima plej-ofa imamo situaciju da je rezultat 2:0.

Olimpijakos je oba puta deklasirao Monako, Fenerbahče je bio ubedljiv protiv Žalgirisa, baš kao i Real protiv Hapoela.

Panatinaikos takođe vodi sa 2:0, sa tim što su "zeleni" napravili dva brejka, pošto su u neizvesnim završnicama u Španiji bili bolji od Valensije.