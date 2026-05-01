Litvanski košarkaš Jonas Valančunas bi na leto mogao da se vrati u Evropu.
Valančunasu je ostala još jedna godina ugovora sa Denverom, ali nije izvesno da će ostati u Koloradu. Nagetsi imaju opciju da tokom leta raskinu ugovor sa 34-godišnjim centrom.
Ukoliko ugovor bude raskinut do 8. jula, Valančunasu će pripasti dva miliona dolara. Nekoliko evroligaša prati situaciju sa Valančunasom, uključujući i Žalgiris.
Litvanski tim traži novog centra, pošto bi Mozes Rajt trebalo da pojača Barselonu. Valančunas je prošle godine bio blizu potpisa ugovora sa Panatinaikosom, ali je u poslednji čas "iskočio" Denver.
Odigrao je 65 utakmica i u proseku beležio 8,7 poena, 5,1 skok i 1,2 asistenciju.
Tokom sezone odigrao je 1.000. utakmicu u NBA ligi, a pre dolaska u Ameriku, nastupao je za Perlas Viljnus i Ritas.
