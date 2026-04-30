Košarkaši Olimpijakosa savladali su večeras Monako rezultatom 94:64 i poveli 2:0 u četvrtfinalnoj seriji plej-ofa Evrolige.

Istovremeno, branilac titule Fenerbahče nadigrao je Žalgiris 86:74 i takođe sa 2:0 došao nadomak Fajnal-fora u Atini.

Pobedu Olimpijakosa protiv Monaka pratili su i Novak Đoković, Janis Adetokumbo i Dejan Bodiroga.

Grčki tim predvodio je Saša Vezenkov sa 21 poenom, dok je Nikola Milutinov imao po četiri poena i skoka.

Posao im je olakšao Majk Džejms, koji je isključen u finišu prvog poluvremena.

Prve plej-of poena upisao je Nemanja Nedović, postigao je četiri.

Fenerbahče su predvodili Nikolo Meli sa 17, Nando De Kolo sa 16 i Tarik Biberović sa 15 poena.

Kod Žalgirisa Mozes Rajt i Azuzas Tubelis ubacili su po 16.

Treće utakmice igraju se u Monaku (5.maja) i Kaunasu (6. maja).