Košarkaši Olimpijakosa savladali su večeras Monako rezultatom 94:64 i poveli 2:0 u četvrtfinalnoj seriji plej-ofa Evrolige.
Istovremeno, branilac titule Fenerbahče nadigrao je Žalgiris 86:74 i takođe sa 2:0 došao nadomak Fajnal-fora u Atini.
Pobedu Olimpijakosa protiv Monaka pratili su i Novak Đoković, Janis Adetokumbo i Dejan Bodiroga.
Grčki tim predvodio je Saša Vezenkov sa 21 poenom, dok je Nikola Milutinov imao po četiri poena i skoka.
Posao im je olakšao Majk Džejms, koji je isključen u finišu prvog poluvremena.
Prve plej-of poena upisao je Nemanja Nedović, postigao je četiri.
Fenerbahče su predvodili Nikolo Meli sa 17, Nando De Kolo sa 16 i Tarik Biberović sa 15 poena.
Kod Žalgirisa Mozes Rajt i Azuzas Tubelis ubacili su po 16.
Treće utakmice igraju se u Monaku (5.maja) i Kaunasu (6. maja).
