Fenerbahče je na korak do fajnal-fora Evrolige. Pobedio je Monako u obe utakmice kod kuće, vodi sa 2:0 u seriji i imaće nekoliko meč lopti da "overi" prolaz dalje.

Posle meča je na konferenciji za medije Šarunas Jasikevičijus dobio jedno pitanje zbog kog je samo ustao i napustio salu.

Pitanje je postavio jedan turski novinar na maternjem jeziku, a čovek koji radi u klubu je to preveo Šarasu sa sve konstatacijom da je "sjajno pitanje". Tako nije mislio litvanski stručnjak kada je čuo pitanje - da li biste voleli da vidite vaš tim da pokaže isti trud i na fajnal-foru u Atini?

-To je nepoštovanje - izgovorio je Jasikevičijus, ustao i napustio konferenciju.

Prilično je jasno je zašto je ovo uradio. Posao nije završen, potrebno je da se dobije još jedan meč. Uz to bi bilo kakva izjava sa njegove strane bila protumačena verovatno i kao nepoštovanje Monaka pred treći meč.