Njegovo ponašanje je trener domaćih Pedro Martines okarakterisao kao "sramotno", na šta mu je Janakopulos odgovorio da je "lažov".

"Jurohups" piše da je Janakopulos u opasnosti da bude kažnjen nekoliko utakmica, zbog čega ne bi mogao da dolazi u "OAKA" dvoranu.

Upravo će u toj hali biti održan Fajnal-for od 22. do 24. maja.

PAO vodi sa 2-0 u seriji, a naredni meč protiv Valensije na programu je u sredu u Atini.

Podsetimo, Janakopulos je zbog sličnog ponašanja prošle godine u Abu Dabiju kažnjen sa pet utakmica zabrane dolaska na utakmicu.