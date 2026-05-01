Njegovo ponašanje je trener domaćih Pedro Martines okarakterisao kao "sramotno", na šta mu je Janakopulos odgovorio da je "lažov".
"Jurohups" piše da je Janakopulos u opasnosti da bude kažnjen nekoliko utakmica, zbog čega ne bi mogao da dolazi u "OAKA" dvoranu.
Upravo će u toj hali biti održan Fajnal-for od 22. do 24. maja.
PAO vodi sa 2-0 u seriji, a naredni meč protiv Valensije na programu je u sredu u Atini.
Podsetimo, Janakopulos je zbog sličnog ponašanja prošle godine u Abu Dabiju kažnjen sa pet utakmica zabrane dolaska na utakmicu.
