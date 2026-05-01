-Nismo na pravi način nosili atleticizmom i brzinom, ofanzivni skok nas je ubio u mnogo mečeva u kojima smo izgubili, šutnuli su 19 puta više. Posed lopte... Vratili smo se, spustili na tri poena minusa, a onda im dali dva ili tri šuta. Nikola Jokić je imao devet skokova, Kem sedam, ali kao tim nismo imali dovoljno da prođemo u plej-ofu. Na kraju se radi o tim malim detaljima, i oni su zaslužili prednost. To je glavni razlog zašto su dobili seriju - rekao je Adelman.

Nastavio je u istom ritmu.

-Vrlo sam razočaran, ušli smo u seriju sa verom u pobedu. Ja sam se osećao vrlo dobro od prvog meča, pa posle i u drugom, a onda je sve palo. Teško je pogledati sve totalno, jer je užasno. Sada ću videti igrače, bićemo zajedno. Ovo je jedna od najunikatnijih grupa ljudi sa kojima sam bio zato što je vrlo retko videti u svlačionici da je svako u grupi doneo pobedu u mečevima ove sezone. Oni su kolektiv, to je činjenica, imali smo 54 pobede, ne zbog veličine Jokića i Džamala, već cele grupe. Završiti ovako je vrlo razočaravajuće. Za mene, ta grupa je zaslužila bolje."

Pičao je Adelman detaljno o svom timu.

-Tim je na startu sezone bio dominantan, i nismo mogli na to da se vratimo. To nije izgovor, već činjenica. Nismo ni blizu onog gde želimo da budemo, to bi bio bespotreban odgovor sada. Ono što smo bili, to je više vrsta timova. Kada pogledate roster, gledali smo kako da uklopimo. Džamal je imao loše veče, mentalno na klupi, osećao je da je sledeća runda tu, imao je dobar pogled da izjednači u četvrtoj četvrtini.