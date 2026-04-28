Znam da kada igramo eliminacione utakmice, koncentracija mora da bude na najvišem nivou, što je i bio slučaj tokom većeg dela ovog meča, izjavio je košarkaš Denvera Nikola Jokić posle meča sa Minesotom u plej-ofu NBA lige.

Košarkaši Denvera pobedili su Minestou rezultatom 125:113 u petom meču prvog kola plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige. Minesota trenutno vodi 3:2 u seriji, koja se igra do četiri pobede.

Jokić je na utakmici sa Minesotom imao tripl-dabl učinak od 27 poena, 16 asistencija i 12 skokova.

Srpski košarkaš je istakao da je fizička igra bila presudna na duelu sa Minesotom.

- Ne znam kako smo imali 10 faulova u napadu. Takav nam je mentalitet i za naredne mečeve. Definitivno moramo da budemo pametniji u nastavku serije. Fokus je ključan. Bio sam u ovakvim situacijama i ranije. Znam da kada igramo eliminacione utakmice, koncentracija mora da bude na najvišem nivou, što je i bio slučaj tokom većeg dela ovog meča - rekao je Jokić na konferenciji za medije, prenose američki mediji.

Jokić je pohvalio saigrača Spensera Džonsa, koji je postigao 20 poena na duelu sa Minesotom.

- Imao je veliki uticaj na ovu utakmicu, postigao je 20 poena, što je velika stvar. Pogađao je važne trojke, a u odbrani je bio agresivan i zaustavljao rivale. Bio je vrlo dobar - dodao je Jokić.

Košarkaši Denvera su postigli veliki broj poena iz tranzicije.

- Prvi put smo uradili ono što su oni nama sve vreme radili. Te situacije 'dva na jedan' i 'jedan na nula', ti laki poeni, to ih je uništilo. Kada se toliko trudite, a neko postigne koš iz polaganja u četvrtoj sekundi, to vam uništi momentum. Moramo da budemo agresivniji u tranziciji i da ćešće tražimo takve poene - naveo je košarkaš Denvera.

Jokić je tokom meča imao dosta duela sa igračem Minesote Rudijem Goberom.

- On je dobar defanzivac, to kažem svaki put. Uvek vas tera da date više od sebe u svakoj situaciji. Mislim da sam protiv njega igrao najviše u celoj karijeri - istakao je srpski košarkaš.

Zbog povrede za ekipu Minesote nisu igrali Entoni Edvards i Donte Divinćenco.

- Edvards je jedan od najtalentovanijih igrača u NBA ligi. Njegov uticaj je ogroman. Naravno da im nedostaje, ali imaju sjajan trenerski tim, koji to uspeva da nadoknadi. Mi moramo da se fokusiramo na našu igru - zaključio je Jokić.

Naredna utakmica na programu je u četvrtak u Mineapolisu.sigurno da će se posle izvlačenje osam rivala pretvoriti u uživanje.