Denver je ispao od Minesote, a Nikola Jokić je bio samokritičan.
-Bilo je potrebno da odigram bolje i moram da igram bolje - rekao je Jokić posle poraza i kraja sezone.
Nastavio je u istom ritmu.
-Bili su bolji u ovoj seriji, definitivno.
Pitali su novinari Nikolu kakvi su njegovi planovi za budućnost.
-Želim da ostanem Naget zauvek - objasnio je Jokić i stavio tačku unapred na bilo kakve spekulacije ovog proleća i leta.
Jedno je sigurno, za nešto veće, trebaće mu veća podrška saigrača...
Komentari (0)