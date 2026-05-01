Denver je ispao od Minesote, a Nikola Jokić je bio samokritičan.

-Bilo je potrebno da odigram bolje i moram da igram bolje - rekao je Jokić posle poraza i kraja sezone.

Nastavio je u istom ritmu.

-Bili su bolji u ovoj seriji, definitivno.

Pitali su novinari Nikolu kakvi su njegovi planovi za budućnost.

-Želim da ostanem Naget zauvek - objasnio je Jokić i stavio tačku unapred na bilo kakve spekulacije ovog proleća i leta.

Jedno je sigurno, za nešto veće, trebaće mu veća podrška saigrača...