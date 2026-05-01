Denver je ispao od Minesote, i to na kakav način. Jedan podatak pokazuje koliko je ovo epska bruka.

Uostalom, prvi put ikada se desilo da tim bez tri igrača koji su tokom te serije ubacivali 10 ili više poena u proseku, prođe dalje u plej-ofu.

Naime, Entoni Edvards je u proseku imao 18.5 poena, Ajo Dosunmu čak i više 21.8, a Donte DiVinćenco 10.8.

Kad se vidi ovako nešto, potpuno je jasno da je Denver doživeo epsku bruku i da je ogromna sramota način na koji su ispali.

Nikola Jokić nije blistao, ali je za razliku od većine saigrača dao sve od sebe.

Na Denveru su teške odluke, jasno je da ovako neće moći da nasatve.