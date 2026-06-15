- Hvala ti, Pjerik. Tokom tvog puta sa klubom, prikazivao si vrednosti našeg kluba visokim standardima, profesionalizmom i integritetom. Tvoja strast i posvećenost košarci obeležili su tvoje vreme u Asvelu. Klub ti se zahvaljuje na svakodnevnom zalaganju, radu i posvećenosti. Želimo vam sve najbolje u nastavku karijere - navodi se u objavi kluba.



Pupe je od 2024. godine bio trener Asvela, a mediji navode da bi Toni Parker mogao da ga nasledi.

Asvel je završio na poslednjem, 20. mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i 30 poraza, dok je u plej-ofu francuskog prvenstva ispao u četvrtfinalu od Šolea.