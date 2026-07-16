Prema informacijama francuskog Ekipa, klub iz Vilerbana je pred Nacionalnim direktoratom za kontrolu i savetovanje o upravljanju predstavio rezervni plan sa budžetom od približno 24 miliona evra.

Prvobitni plan Tonija Parkera predviđao je rekordnih 59 miliona evra, što bi predstavljalo nezapamćen iznos u francuskoj košarci. Više od polovine tog novca trebalo je da stigne od investitora iz Azije, koji, međutim, nije pružio dovoljne finansijske garancije kontrolnom telu.

Asvel je zbog toga morao da pripremi znatno skromniju verziju projekta. Budžet od 24 miliona i dalje bi bio veći od prošlosezonskih 18,7 miliona evra, ali bi mogao da stvori problem zbog unosnih ugovora koji su već dogovoreni.

Francuski klub je tokom leta doveo Silvena Fransiska, Nika Vajler-Beba, Armonija Bruksa, Danijela Tajsa i Bota Gača. Formirao je i stručni štab sa čak devet pomoćnika, predvođenih nekadašnjim selektorom Francuske Vensanom Koleom.