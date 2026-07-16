Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Ognjen Vranješ, gostujući u podkastu "Minimum" izneo je do sada nepoznate i potresne detalje koji su prethodili katastrofalnom zemljotresu u Turskoj.

Vranješ je otkrio kako ga je splet neverovatnih okolnosti i povreda leđa spasila sigurne smrti, dok je njegov saigrač Kristijan Atsu, nažalost, tragično nastradao zbog gola postignutog u poslednjim minutima.

Sve je počelo nekoliko dana pre tragedije, na treningu Hatajsporta, kada je Vranješ doživeo tešku povredu leđa.

- Igrali smo 'ševak' na treningu, šest na dva. Ušao sam u sukob sa jednim saigračem oko toga ko treba da uđe u sredinu. Bio sam nervozan, ušao sam oštro i u jednom trenutku, pri naglom pokretu, osetio sam takav bol u leđima da su mi se noge oduzele. Izveli su me u svlačionicu, bio sam trenutno invalid. Nisam mogao da skinem šorc ni kopačke - priseća se Vranješ.

Iako je ekipu u nedelju čekao meč sa Galatasarajem, Vranješ nije mogao ni da hoda. Ipak, tadašnji trener Volkan Demirel insistirao je da on putuje sa ekipom u Istanbul. Vranješ opisuje dramatičan razgovor sa trenerom uoči utakmice, koji će se ispostaviti kao ključan za njegov opstanak.

- Rekao sam mu: 'Šefe, ne mogu, tražim razrešenje, moram kući na oporavak'. On je bio ljut, insistirao je da igram. Na kraju smo napravili dogovor – primiću dve injekcije, odigraću utakmicu protiv Galatasaraja, a on će me zauzvrat pustiti kući na pet dana. Tako je i bilo. Pod blokadom sam odigrao 90 minuta, izgubili smo 2:0, i ja sam odmah iz svlačionice otišao za aerodrom.

Dok je Vranješ bio u Banjaluci na oporavku, Hatajsport je u četvrtak igrao meč protiv Antalijaspora. Upravo taj meč odredio je sudbinu Kristijana Atsua.

- Kristijan Atsu nije imao sreće, za razliku od mene. On je pre te utakmice otišao kod Volkana i tražio pozajmicu jer nije igrao. Trener mu je dozvolio i Atsu je već kupio avionsku kartu za London. Avion mu je bio u dva sata ujutru, odmah nakon utakmice. Međutim, Volkan ga uvodi u igru u 81. minutu.

U poslednjim sekundama meča, Atsu je postigao pobedonosni gol iz slobodnog udarca za 1:0.

- Slavlje je bilo neopisivo. Atsu je posle utakmice ušao u kancelariju kod trenera i rekao: 'Šefe, neću da idem, hoću da ostanem i borim se za svoje mesto'. Otišao je sa saigračima da proslavi gol, igrali su karte, malo popili... Kući se vratio u pola četiri ujutru. U četiri sata se zemlja srušila. Njegova zgrada je pala i on je nastradao - rekao je Vranješ i dodao:

- Naježim se i sada dok pričam. To je horor film. Najžalije mi je naše kuvarice koja je poginula sa celom porodicom – muž, četvoro dece, roditelji... svi su stradali. Da me taj dan na treningu nisu zabolela leđa, ja danas ne bih sedeo ovde i pričao sa vama.