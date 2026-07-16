Ognjen Vranješ je privukao veliku pažnju svojim gostovanjem u jednom podkastu.

Vranješ je poznat kao neko ko uvek kaže ono što misli, a sada je posebno bio oštar prema reprezentaciji Srbije i odnosu igrača prema nacionalnom dresu.

Na pitanje voditelja da prokomentariše Dušana Vlahovića, nakon što je analizirao igrače iz regiona, Vranješ je rekao:

- Izvini, uz dužno poštovanje, Srbin sam sve, neću da komentarišem srpske reprezentativce, neću da komentarišem uopšte. To je jedna bagra, brate! Vidi... Ja da sam selektor, a ovaj selektor da ima i malo karaktera... Posebno sad oko okupljanja što je bilo poslednje, ovo što niko nije hteo da dođe. Ili daj otkaz, ili nikad nikog više ne bi pozvao.

Nastavio je u istom ritmu.

- Ovaj ima svadbu, ovaj otišao na odmor, ovom je teška sezona... Brate, nikad nikog više ne bi pozvao! Po cenu života. Ubijte me slobodno, jer Srbija je bolesna. Ubijte me, ja nisam više selektor. Tako da njih neću ni prokomentarisati, ostaju nam samo Hrvatska i Bosna – poručio je Vranješ.