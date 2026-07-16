Švajcarski fudbaler Jasin Sbai novi je igrač Železničara, saopštio je danas klub iz Pančeva.

Sbai (23) je sa Železničarom potpisao ugovor do 2029. godine. On je prethodne dve godine igrao za Lugano.

- Nekad sam bio krilni napadač, ali sam uvideo da imam veći potencijal kao levi bek zbog mog načina igranja. Volim da igram u punoj brzini i da probijam jedan na jedan. Video sam odmah da je ovde mlad tim, da su gotovo svi igrači tu negde mojih godina. Brzo sam se prilagodio. Svi su mi pomogli u tome. Sjajna je atmosfera u svlačionici. Moj cilj je da napredujem u ovom timu, da na svakom treningu i svakoj utakmici budem sve bolji - rekao je Sbai.

Novi fudbaler Železničara je tokom karijere igrao u Švajcarskoj za Belinconu, Kijaso, Balernu i Paradiso.

Železničar će sutra u prvom kolu nove sezone Superlige Srbije igrati na svom terenu protiv Radničkog Niša.

Ekipa iz Pančeva će sledeće nedelje dočekati Bragu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.