Vladimiru Lučiću propao je odlazak na pozajmicu u redove Dinama iz Drezdena, ali to ne znači da će ofanzivac ostati na "Marakani".

Kako saznaje "sport.alo", poljski Rakov prati situaciju oko Lučića i sprema ponudu crveno-belima. Ipak, oni nisu spremni da plate 2.500.000 za potencijalni transfer koliko je Drezden nudi već se pominje mnogo manja cifra.

Zvezdi se ne žuri jer je produžila ugovor sa Lučićem i nema strah da bi mogao da ode bez obeštećenja. Još uvek je realan odlazak u inostranstvo sa mogućim otkupom. Tiho se priča i o interesovanju Vojvodine.