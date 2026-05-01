Denver je ispao od Minesote i to na kakav način... Nisu ličili na sebe u seriji na startu plej-ofa.

I pored velikog broja povreda "vukovi" su isprašili Nagetse. Ko je kriv? Nikola Jokić sigurno nije i on je jedini siguran. Postavlja se pitanje šta dalje?

U takvoj situaciji, u Denveru će odmah razmatrati poziciju trenera Adelmana, koji je preuzeo ekipu tri kola pre početka plej-ofa prošle sezone. Tada je ispao od Oklahome u sjajnoj seriji 2. kola Zapada, a ovog proleća već 1. maja odlazi sa ekipom na odmor.

Da je glavni trener Denvera Dejvid Adelman pod velikim pritiskom, otkrili su i NBA insajderi odmah posle eliminacije, a pozivajući se na izvore iz lige.

Čini se da su Nagetsi mogli i morali mnogo bolje... Promene će biti bolne, to je jasno.