Crvena zvezda je slavila u svim finalima u kojima su se sastajali, bez obzira na format i državno uređenje pod kojim se takmičenje igralo prenosi "Sportinjo".

Poslednji put sastali su se u finalu prošle sezone, kada je Crvena zvezda u Zaječaru pobedila rezultatom 3:0, strelci za Beograđane su tada bili Duarte, Milson i Katai.

I sezonu ranije, 2023/24, crveno-beli su bili bolji, tada na stadionu "Lagator" u Loznici, gde će se igrati i ovogodišnje finale, rezultatom 2:1. Mirko Ivanić i Uroš Spajić su dali golove za Zvezdu, a Aleksa Vukanović za Vojvodinu.

Dominacija seže i u raniji period, pa je Zvezda u sezoni 2009/10 na stadionu Partizana slavila sa 3:0, uz golove Jevtića, Kadua i Trifunovića.

U prvom izdanju Kupa Srbije posle obnove nezavisnosti, 2006/07, Zvezda je takođe savladala Vojvodinu u finalu na istom stadionu rezultatom 2:0, a strelci su bili Ognjen Koroman i Dušan Đokić.

Ukupna statistika jasno pokazuje da je Crvena zvezda maksimalna u finalima protiv Vojvodine, sa četiri pobede iz četiri meča, uz ukupnu gol-razliku 10:1 u tim susretima igranim u okviru Kupa Srbije, dok je u dvomeču iz 1997. godine ostvarena pobeda minimalnim rezultatom.

Novo finale zakazano je za 13. maj u Loznici, gde će Vojvodina imati priliku da prekine niz poraza protiv istog rivala i dođe do prvog trofeja u međusobnim duelima za Kup.