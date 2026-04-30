Bivši fudbaler Mančester junajteda, ali i nekadašnji reprezentativac Engleske Ešli Jang objavio je da na kraju sezone završava karijeru.

Desni bek koji će uskoro napuniti 41 godinu obratio se navijačima.

- Bilo je to putovanje o kojem sam samo sanjao kao dečak, ali i tom snu mora postojati kraj i u subotu ću odigrati svoju poslednju utakmicu u karijeri.

Jang je trenutno član ekipe Ispviča, a njegova ekipa se za vikend bori za direktan ulazak u Premijer ligu.

U karijeri nosio je dresove Votforda, Aston Vile, Mančester junajteda, Intera, Evertona i Ispviča.