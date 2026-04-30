Balša Popović ima još jednu blistavu sezonu u OFK Beogradu, iako se čini da je odavno prevazišao dres Romantičara.

On je tokom zime postao član Crvene zvezde, ali samo nakratko, jer je napustio klub zbog stvari nefudbalskog karaktera, nakon što su navijači otkrili video u kom peva navijačke pesme najvećeg rivala Partizana, gde je svojevremeno bio na probi.

Tokom leta je već viđen u Olimpijakosu, ali se na kraju sve izjalovilo, o čemu je ranije tokom sezone govorio. Međutim, zanimljivo da je tada ponovo postao član Crvene zvezde, iako je ostao u OFK-u na pozajmici, a obeštećenje od prodaje bi klubovi trebalo da podele.

Ipak, Popović je ovog puta ostavio sve mogućnosti kada je odlazak iz OFK Beograda na leto u pitanju.

- Videćemo šta će budućnost doneti, ostao je otvoren po ovom pitanju Popović.

Tvrdi da je sada fokus na završnici sezone.

- Nikada ne stavljam svoje partije u prvi plan i ne volim mnogo da pričam o sebi. Iz svih grešaka i loših partija učim i razvijam se kao golman i ličnost. Ponosan sam na sve do sada odrađeno u klubu i reprezentaciji. Trenutno sam fokusiran na finiš sezone. Prvo na meč sa Železničarom, a potom i tri preostala - rekao je Popović.