Armani iz Milana će na leto napraviti veliko spremanje u ekipu koja ni ove sezone nije uspela da se plasira u prvih 10 ekipa u Evroligi.

Od igrača koji sigurno ostaju u klubu su Marko Gudurić, uz Leandra Bolmara, Dijega Flakadorija i Stefana Tonuta, dok se očekuje i povratak Devona Hola iz Fenerbahčea

Amoni Bruks i Devonte Šils su dobili ponude za produžetak saradnje, nešto manje nego što su tražili, dok je Zek Ledej takođe dobio ponudu za novi ugovor ali ne koju je tražio.

S toga je na tržištu, i kako prenosi La Republika dobio je dve ponude – od Hapeola iz Tel Aviva i Partizana.