Daleko od toga da je bilo lako, ali se na kraju piše prolaz i izbegnuta senzacija. Crvena zvezda se propisno namučila na Ubu, ali se u Beograd vraća sa finalom u džepu.

Šampion Srbije morao je da se ozbiljno oznoji ne bi li eliminsao motivisanog člana Prve lige Srbije. Do 68. minuta imali su Ubljani i aktivan rezultat, ali je jednom morao da pukne bedem pod pritiskom jačeg.

Početak meča obećavao je laganu pobedu crveno-belih jer je već u sedmom minutu Tebo Učena iskoristio gužvu u šesnaestercu i posle odbitka poslao loptu u mrežu.

Malo je ritam opao posle gola, ali jsu crveno-beli imali bolje šanse. Ipak, inicijativu pred kraj prvog poluvremena Jedinstvo jre pretvorilo u gol. Centrirao je Ilić, a 18-godišnji Paunović obradovao dobar deo punog stadiona "Dragan Džajić".

Kako je počeo drugi deo igre, tako Zvezda praktično nije ni igrala na svojoj polovini. Obigravali su crveno-beli oko gola Ubljana, više puta je Pavličić "vadio kestenje iz vatre", da bi na kraju kapitulirao u 68. minutu.

Bruno Duarte je šutirao, činilo se loše, ali je lopta zakačila nekoga na putu do gola, prevarila golmana Pavličića i završila u mreži. Ispostaviće se da je taj pogodak odveo Zvezdu u finale.

Do kraja utakmice crveni karton dobio je Mahmudu Bađo zbog preoštog starta.

Zvezda će 13. maja u Loznici igrati po treći put uzastopno u finalu Kupa protiv Vojvodine.

JEDINSTVO UB - CRVENA ZVEZDA 1:2 (1:1)

Jedinstvo Ub: Pavličić - Aćimović, Kesić, Paić, Miljković - Jokić, Ilić, Terzić. Hamdu - Paunović, Denzel.

Crvena zvezda: Glazer - Eraković, Veljković, Učena - Seol, Elšnik, Krunić, Tiknizijan - Kostov - Duarte, Enem

90. minut - Još tri minuta nadoknade.

86. minut - Crveni karton za Mahmudu Bađa nakon preoštrog starta.

82. minut - U dobroj situaciji bio je Marko Arnautović, ali šutira pored gola.

68. minut - GOOOOL! Pritiskala je Zvezda i isplatilo joj se! Duarte je loše šutirao, ali je lopta prevarila golmana i odbranu domaćih i ušla u mrežu!

62. minut - Šta je sada odbranio golman Jedinstva! Nakon gužve probao je je glavom Eraković, a vrhovima prstiju Pavličić zaustavlja udarac štopera Zvezde.

61. minut - Ponovo je pretio Krunić, sada sa nekih 20 metara, ali brani Pavličić.

57. minut - Stativa! Šutirao je Rade Krunić, ali je pogodio samo okvir gola.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

POLUVREME!

43. minut - GOOOOOOL! Šok za Zvezdu! Paunović skače posle odličnog centaršuta Ilića i donosi izjednačenje Jedinstvu!

17. minut - Imao je sada Bruno Duarte dobru poziciju, ali je loše šutirao. Ništa od novog gola.

07. minut - GOOOOL! Vodi Zvezda! Gužva u kaznenom prostoru domaćih, šut Enema koji je bio izblokiran i lopta je došla du Učene koji menja rezultat!

19.01 - Utakmica je počela!

18.10 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču polufinala Kupa Srbije između Jedinstva i Crvene zvezde.