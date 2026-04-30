Košarka
Užičani spremaju spektakl: Sloboda rasprodala sve karte za meč sa Partizanom
Vlada veliko interesovanje u Užicu za meč protiv Partizana
Košarkaši Partizana savladali su večeras Slobodu iz Užica rezultatom 103:77 i poveli 1:0 u četvrtfinalu Superlige Srbije.
Crno-bele su predvodili Arijan Lakić sa 20 i povratnik Žofri Lovernj sa 17 poena.
Mario Nakić ubacio je 13, a Aleksej Pokuševski 12 poena.
Kod Užičana Milan Šuškavčević postigao je 20, a Đorđe Božić 17 poena.
Revanš meč igra se 2. maja u Užicu, a ekipa koja prva dođe do dve pobede izboriće plasman na Fajnal-for.
Za tu utakmicu je pušteno 5.000 karata u prodaju, a sve su rasprodate, pa će tako hala u Užicu biti krcata za meč sa crno-belima.
