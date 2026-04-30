Trener Crvene zvezde Dejan Stanković komentarisao je pobedu svog tima nad Jedinstvom sa Uba (2:1) i plasman u finale Kupa.

Istakao je Stanković da je video ko koliko može od igrača, a dotakao se i suđenja.

- Čestitam momcima. Borimo se sa motivacijom u skoro dva zadnja meseca, da kliknemo, da uđemo svi zajedno kao ekipa, da budemo energetski na nivou. Otvorili smo utakmicu kako smo želeli, a onda smo energetski nestali sa terena. Videćemo ko to može da izdrži, ovakve utakmice ti daju odgovore ko to može, a ko ne. Nadam se da će gospodin Mesina biti zadovoljan suđenjem i da je video dobre stvari danas, kao i svi mi - jasan je bio Stanković i dodao:

- Možda smo trebali ranije da završimo utakmicu, čestitam Jedinstvu i braći Matić na svemu što rade za Jedinstvo. Želim im svu sreću ovog sveta - dodao je šef struke tima sa Marakane.