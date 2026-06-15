Zlatan Ibrahimović vuče korene sa ovih prostora i uvek je to ponosno isticao, dok je i pred Svetsko prvenstvo rekao da navija za Hrvatsku, pa i za Bosnu i Hercegovinu. Čak je sa Anrijem zapevao i pesmu Dubioze Kolektiv, dok je i opšte poznato da je supruga Anrija zapravo Srpkinja iz Bosne i Hercegovine.
Zbog toga njih dvojica i dele posebnu povezanost, dok je sada sve otišlo i korak dalje.
Dok su se našli u studiju, Zlatan Ibrahimović je pustio pesmu Lepe Brene - Luda po tebe.
Odmah je usledilo pitanje od stranih kolega o čemu se radi o pesmi, a Zlatan je bio kratak.
- Ona peva o ljubavi - kratko je poručio Zlatan.
Nešto kasnije, Ibrahimović je otišao na UFC događaj, a tamo se izgrlio sa Donaldom Trampom...
Sve stiže Ibra...
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