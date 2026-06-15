U Meksiko Sitiju je održana velika parada posvećena Mundijalu.

Hiljade ljudi je izašlo na ulice da vidi muzičke i plesne grupe, likove iz meksičke kulture, razne kostime inspirisane proslavama Dana mrtvih.

Tako su posetioci ovog čudesnog festivala tokom Mundijala, za koji ovde imate sve na jednom mestu, mogli da vide i likove Pelea i Maradone na pokretnoj platformi.

Dvojica najvećih svih vremena su na legendarnoj „Asteki“ osvojili titulu prvaka sveta - Brazilac 1970, Argentinac 1986. - a to se u glavnom gradu Meksika ne zaboravlja.