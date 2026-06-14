Fudbalski klub Partizan je odustao od pokušaja da dovede beloruskog napadača Artjoma Šumanskog iz CSKA Moskve, pa će potragu za novim špicem nastaviti na drugim tržištima.

Prema navodima Telegrafa, u jednom trenutku je delovalo da su crno-beli blizu dogovora i da bi transfer mogao da bude realizovan. Plan je bio da Partizan preuzme deo njegove plate (oko 20.000 evra mesečno) i plati oko 125.000 evra za pozajmicu, ali do konačnog dogovora ipak nije došlo, pa je čitav posao propao.

Zbog toga se klub iz Humske okreće novim opcijama u napadu i nastavlja potragu za pojačanjima u ofanzivnoj liniji, gde se očekuje dolazak bar još jednog ili dva fudbalera u letnjem prelaznom roku.