Fudbaleri Notingem Foresta pobedili su Aston Vilu sa 1:0 u prvom meču polufinala Lige Evrope.

U okršaju dva engleska predstavnika odluku je doneo Kris Vud sa penala u 71. minutu čime je srpski reprezentativac Nikola Milenković bliži finalu u Lajpcigu.

U drugom meču polufinala Braga je pobedila Frajbrug sa 2:1. Prvo je Tiknaz doveo domaćina u vođstvo, da bi Grifo uzvratio.

Zalazar je u 45+2 imao penal, ali je promašio. Međutim u 90+2 ispravio ga je Dorgeleš.

Revanši se igraju 6. maja u Birmingemu i Frajburgu.