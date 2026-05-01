Fudbaler Barselone, Lamin Jamal, prolazi kroz turbulentan period.

Uprkos loših vesti sa terena i povrede koja je zabrinula navijače u Španiji pred početak Mundijala na kom je crvena furija favorit, čini se da Jamalu na privatnom planu ide odlično.

Španski mediji naširoko bruje o privatnom životu mladog fudbalera.

Nakon raskida sa poznatom pevačicom Niki Nikol, sva je prilika da je Jamal ponovo zaljubljen.

Reč je o Ines Garsiji, prelepoj influenserki iz Sevilje, koja je prošle nedelje bila zvezda čuvenog "Aprilskog sajma" (Feria de Abril).

Iako zvanične potvrde još uvek nema, dokazi na društvenim mrežama su više nego jasni. Par se međusobno prati, redovno razmenjuju "lajkove", a fanovi su primetili i niz "sumnjivih" objava koje sugerišu da provode vreme zajedno.

Ulje na vatru dodao je i incident tokom "Kings League" strima. Dok su Jamalovi prijatelji pričali u uživo prenosu, jedan od njih je kroz šalu pomenuo ime "Ines", što je izazvalo lavinu komentara i osmeha.

Poznati španski novinar Javi Hoyos oglasio se povodom ovih glasina:

- Za sada demantuju da se išta dešava. Zvanično, nema ničega, ali atmosfera je takva da bi se to vrlo brzo moglo promeniti - zagonetan je bio Hoyos.

Podsećanja radi, Jamal je pre Ines povezivan sa Aleks Padiljom, ali je veza sa Niki Nikol bila ta koja je punila naslovnice zbog turbulentnog prekida.