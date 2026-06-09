I pored toga što ima samo 18 godina od Lamina Jamala se očekuje mnogo... Svetsko prvenstvo je velika prilika da ljubitelji fudbala širom sveta vide ples najvećeg fudblaskog bisera, ali jedan problem mogao bi da napravi pakao svima koji istinski vole ovaj sport. Povreda muči reprezentativca Španije i još uvek ništa nije sigurno.

Ako Jamal ne bude mogao da igra najbolje što ume, biće to veliki problem i razočaraće navijače...

Ko je uopšte Lamin Jamal?

Početak...

Tako je mlad a već je prošao mnogo toga... Jamal ima marokanske i ekvatorijalno-gvinejske korene. Njegov otac je poreklom iz Maroka, dok mu je majka iz Ekvatorijalne Gvineje. Iako je mogao da nastupa za više reprezentacija, odlučio je da igra za Španiju.

U akademiju Barselone, čuvenu La Masia, stigao je sa samo sedam godina. Vrlo brzo je preskakao generacije i trenirao sa starijim ekipama. Trener Ćavi ga je priključio prvom timu, a 29. aprila 2023. debitovao je za Barselonu sa samo 15 godina i postao najmlađi igrač u istoriji kluba koji je nastupio u prvenstvenoj utakmici. Od prvog dana svet fudbala mu se divi i gotovo da je svaki njegov potez pod lupom.

Šta je sve uradio?

Jamal je već srušio mnoge rekorde:

-najmlađi debitant Barselone u La Ligi

-najmlađi strelac u istoriji La Lige

-najmlađi igrač reprezentacije Španije

-najmlađi strelac reprezentacije Španije

-najmlađi učesnik Evropskog prvenstva

-najmlađi strelac Evropskog prvenstva

-najmlađi osvajač Evropskog prvenstva

-najmlađi igrač sa 100 nastupa za Barselonu

Treba dodati da je debi za Barslonu imao pre nego što je položio vozački ispit.

Kako je igrati protiv Jamala?

Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović govorio je o tome kako je biti pored Jamala na terenu.

-Gledao sam ga kad smo igrali protiv Barselone (Inter). Ono što sam video u tom dečaku, nisam video nikada ranije. Čak ni od najvećih zvezda fudbala - rekao je Arnautović.

Šta je problem?

Do povrede je došlo tokom utakmice 22. aprila, i to prilikom izvođenja penala u španskom prvenstvu, i od tada je as Barselone radio na oporavku.

- Nikada nisam imao ovakvu povredu zadnje lože, ali znao sam da oporavak neće biti kratak. Plašio sam se da je nešto ozbiljno ili da bi moglo da se ponovi i da ću propustiti Svetsko prvenstvo - počeo je Jamal.

Još uvek je pod znakom pitanja da li će biti sprema za Svetsko prvenstvo. Navijači strepe...

Španija je u grupi sa Urugvajem, Saudijskom Arabijom i Zelenortskim Ostrvima.