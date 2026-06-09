Najpoznatija navijačica reprezentacije Hrvatske Ivana Knol već nekoliko godina aktivno se bavi novim poslom.

Atraktivna Hrvatica postala je di-džej, preselila se u Sjedinjene Američke Države i često pušta muziku na festivalima, žurkama i raznim događajima.

Ona je sada dobila i angažman od strane FIFA pa će biti zadužena za zabavljanje i podizanje atmosfere pred meč grupne faze između Brazila i Maroka.

Ivana će nastupati u Los Anđelesu, na čuvenom stadionu LA Memorial Coliseum, gde će kao zvanični DJ puštati muziku i animirati publiku pre i posle utakmice.