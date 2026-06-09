Ilić se vratio u Humsku.

-Dobar dan! Želim sve da vas pozdravim, dugo nisam video ovoliko ljudi na konferenciji. Prvi moji utici su da sam presrećan što sam trener Partizana. Neću da pričam šta mi znači Partizan. Završio sam karijeru 2019. godine, radim sedam godina kao trener, promenio sam pet država, borio sam za titulu i za opstanak, radio sam sa mladim igračima... Moje mišljenje je da sam spreman za ono što me čeka i ovo je najveći izazov u trenerskoj karijeri - rekao je Ilić.

Nastavio je u istom ritmu.

-Bilo je teško i pre dvadesetak godina. Sada je možda teže. Ja prihvatam izazove. Školovao sam se za ovo, sad se vraćam ovde gde poznajem klub, znam šta svi očekuju. Poznajem sve na Teleoptiku, sve koji rade tamo. Uz navijače možemo da popravimo. Ako ekipa igra dobro, ako ima pečat, publika će dolaziti u većem broju. Ja se nadam, verujem da ćemo biti pod euforijom. Idemo korak po korak, ne obećavamo nešto specijalno, ovo je mlada ekipa. Većina su tek počeli da igraju seniorski fudbal. Očekujem da bude bolje. Potrebna su nam određena pojačanja. Svi zajedno treba da pronađemo ta rešenja.

Govorio je o tome zašto je sada prihvatio poziv.

-Imao sam dva poziva pre 4-5 godina, možda tada nisam osećao spremno. Sada imam iskustva, ranije možda nisam bio toliko siguran, možda je trebalo malo više vremena. Videćemo da li je pravo vreme, ali ubeđen sam da neke stvari možemo da popravimo. Moj opseg zadatka je teren i igrači. Tu se nadam da neće biti problema, trudićemo se da u hodu dovodimo igrače koji će poboljšati kvalitet igre. Kod nas se prosek ne trpi, samo radom i moći možemo da dođemo do onoga šta želimo.

Svestan je da Partizanu trebaju pojačanja.

-Partizan mora da bude ojačan u nekim delovima tima, to moramo da radimo brzo i u hodu. Da pronađemo neke igrače koji će praviti razliku. Ako se pojavi neki igrač ekstra kvaliteta, koji može da napravi razliku i na poziciji koje imamo, sigurno nećemo reći ne.

Ilić je govorio i o ciljevima.

-Puno bivših igrača me zvalo i čestitalo. Partizan mora da igra ofanzivno, to se očekuje od ovakvog kluba. Da budemo ultraofanzivni i sa lepršavom igrom. Koliko god mislim, nije bitno, rezultat u Partizanu je izuzetno bitan. Treba sve ukomponovati. Neke stvari ćemo rešavati u hodu. Gde vidim Partizan za dve godine? Tamo gde ga većina navijača očekuje, ali dobro..

Otkrio je i šta je najvažnije.

-U Partizanu je sve prioritet, ali je Evropa prvo što nadolazi. Sve te stvari brzo dolaze i najbitnije utakmice u sezoni. Ono što mogu da obećam jeste da ćemo da učinimo da Partizan izgleda bolje. Ne mogu da kažem da nije izgledao dobro, ali da budemo prepoznatljivi. Jedan meč ne znači da smo najbolji, jedan loš da smo najgori. Oscilacija će biti.

11.41 - Ilić pred novinare izlazi od 12.00, a otkriveni su i detalji njegove plate.

11.40 - Dobar dan i dobro došli na naš lajv povodom predstavljanja novog trenera Partizana. Saša Ilić se vratio u Humsku.