Od kako je stigao u Crvenu zvezdu u tada rekordnom transferu između dva kluba u Superligi Srbije, Uroš Sremčević nije uspevao da se snađe na "Marakani".

Lutao je mladi fudbaler sa pozajmice na pozajmicu. Dvedesetogodišnji špic igrao je povremeno kod Baraka Bahara, postgigao i dva gola, a onda bio prosleđen na pozajmicu u Grafičar, pa Mladost iz Lučana, a onda i u Napredak.

Za dve sezone postigao je samo jedan gol i vratio se u Zvezdu sa kojom ima ugovor na još svega šest meseci.

Kako piše "Meridiansport" poslednju šansu da izbori novi ugovor sa Zvezdom imaće u rodnom Kragujevcu gde će igrati za Radnički.

Ukoliko se ne pokaže, jasno je da će od početka 2027. godine biti slobodan igrač.