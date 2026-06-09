Svetsko prvenstvo donosi neke nove trendove... Mnogo godina prolazi, ali ništa se ne menja. Ceo svet se seća te čuvene 2002. godine i frizure sa kojom se pred navijačima pojavio Brazilac Ronaldo.

Trougao na njegovoj glavi je iznenadio i šokirao, ali iza svega je genijelanost slavnog asa...

Pre nekoliko godina i sam je prokomentarisao sada već legendarnu frizuru koju je imao 2002. godine uoči polufinalne utakmice protiv Turske. Ronaldo je obrijao glavu, a ostavio samo šiške što je bila glavna tema,

Otkrio je i razlog zašto se baš ovako ošišao. Uoči te utakmice Ronaldo je imao dosta problema sa mišićem.

-Nisam želio da to bude glavna tema na konferenciji za medije, pa sam odlučio tako da se ošišam i tako skrenem pažnju novinarima. Nisam želio da se priča o povredi. Pitao sam saigrače kako im se čini frizura i svi su mi rekli da je užasna i da se ošišam do kraja. Uspelo je - rekao je Ronaldo.

Usledilo je izvinjenje.

-Žao mi je. Izvinjavam se svim majkama čiji sinovi su se zbog mene tako ošišali.

Njegovim golom u 49. minuti Brazil je pobijedio Tursku 1:0, a Ronaldo je u finalu dao dva gola protiv Nemačke i tako pogurao Brazil do titule.