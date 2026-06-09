Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Pero Antić oduševio je javnost u Severnoj Makedoniji.

Bivši NBA igrač pratio je na mature Andreja Blaževa, sina preminulog muzičara Vladimira Blaževa Panča.

Antić je na društvenim mrežama podelio video-snimak na kojem se vidi kako svojim automobilom vozi Andreju na proslavu, kao i zajedničku fotografiju uz poruku: „Srećna matura, lepotanu“.

Vladimir Blažev Pančo, član popularnog dvojca „DNA“, i Pero Antić važili su za veoma bliske prijatelje, a njihova povezanost često je bila isticana u javnosti. Podsetimo, Pančo je nastradao u požaru diskoteke u Kočanima.