U ponedeljak je Robertson podelio poruku Rute Kardozo, udovice Dioga Žote, u okviru FIFA projekta “Letters That Unite” (pisma koja nas ujedinjuju).

“Diogo je često govorio o tebi, o prijateljstvu koje ste izgradili, o borbama koje ste zajedno vodili, izazovima, smehu, razgovorima o fudbalu i snovima.

Svetsko prvenstvo je bilo jedan od tih snova, san koji ste vas dvojica negovali rame uz rame, sa istom strašću sa kojom ste izlazili na teren.

Kada sam čula tvoje reči i saznala šta si osećao onog dana kada je Škotska posle toliko godina čekanja obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo, shvatila sam da Diogo nikada zaista nije napustio teren.

Ostvarivanjem tog trenutka i obezbeđivanjem plasmana na Mundijal, ne ideš tamo sam – nosiš sa sobom i njegov san”, navedeno je u pismu.

Pošto je pročitao pismo, Robertson je rekao da će Žota biti u njegovim mislima dok bude predvodio Škotsku na njihovom prvom Svetskom prvenstvu posle 28 godina.

“Ne igram samo za sebe, igram za obojicu”, dodao je on.

Podsetimo, Škotska je u grupi sa Haitijem, Brazilom i Marokom.