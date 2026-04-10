Dugogodišnji levi bek Liverpula i jedan od simbola uspeha kluba u protekloj deceniji, Endi Robertson, završiće svoju epizodu na Enfildu po okončanju sezone.

Liverpul je potvrdio da Škot odlazi kao slobodan igrač po isteku ugovora, čime se stavlja tačka na saradnju koja je trajala od leta 2017. godine, kada je stigao iz Hala i postao nezamenljiv deo tima Jirgena Klopa.

Svesni da se Robertsonov boravak u klubu bliži kraju, čelnici Liverpula su još prošlog leta angažovali Miloša Kerkeza iz Bornmuta, koji je ove sezone preuzeo ulogu startera. Iako se tokom zimskog prelaznog roka pominjao mogući prelazak u Totenhem, iskusni bek je odlučio da ostane u crvenom dresu do samog kraja saradnje, kao i Mohamed Salah, koji je nedavno saopštio istu odluku.

Tokom boravka na Enfildu, Robertson je osvojio čak 10 trofeja, a najznačajniji uspeh ostvario je 2019. godine podizanjem pehara Lige šampiona. Pored evropske titule, sa klubom je osvojio dve Premijer lige, FA kup, Liga kup, Svetsko klupsko prvenstvo, UEFA Superkup i Komjuniti šild, čime se svrstao u red klupskih legendi.