Trener Dejan Stanković nije bio zadovoljan igrom svog tima na ovom meču.

-Iz tri šuta primiš tri gola, tako reći. Drugi deo konfuzan iz naših grešaka, kao petlići smo grešili u nekim situacijama. Dosta treba da se radi na motivaciji, da ne dozvolimo protivniku da se razmaše. Njima svaka čast, izašli su visoko, dueli, mi smo to morali da kažnjavamo golovima, a umalo je moglo da nas košta - rekao je Stanković.

Nastavio je u istom ritmu.

-Bitno je da smo ovaj deo prvenstva zatvorili sa zavidnom bodovnom razlikom. Ali, pričam o motivaciji, ne želim da bilo kome ostavim ijedan bod! Naglašavam, moramo da zatvaramo ovakve utakmice, jer ostane u finišu neka lopta, kao sad, u šesnaestercu, i srušiti ti snove, uzme ti trofej...